Япония планирует отправить исследовательский зонд на орбиту Луны

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA планирует в ближайшие пять лет отправить на лунную орбиту миниатюрный исследовательский зонд. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что на орбиту спутника Земли космический аппарат будет доставлен твердотопливной ракетой, которая дешевле аналогов, работающий на жидком топливе.

По данном агентства, отправка японского модуля связана с усилением конкуренции ряда стран, стремящихся достичь преимущества в сфере исследования Луны.

Правительство Японии в 2019 году официально объявило, что намерено присоединиться к программе США по освоению Луны. Она предусматривает, в частности, выведение на орбиту спутника Земли постоянной исследовательской станции, а также разработку вариантов отправки беспилотных грузовых кораблей.