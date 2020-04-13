В Индонезии супергерои вышли на борьбу с коронавирусом (ВИДЕО)

В индонезийской провинции Центральная Ява группа супергероев выдвинулась на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Ruptly опубликовало видео, на котором "Бэтмен", "Спайдермен" и другие герои выдвинулись на улицы, дезинфицируя все вокруг.

Они также рассказывали местным жителям о важности мер, которые предпринимаются для борьбы с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас в стране насчитывается около 4 тысяч инфицированных COVID-19.