Решение о сокращении объемов производства нефти примут регионы Канады

Канада в ходе переговоров стран ОПЕК+ не взяла на себя обязательства по сокращению объемов производства нефти, так как этот вопрос находится в юрисдикции канадских регионов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о провинциях Альберта, Саскачеван и Ньюфаундленд и Лабрадор, где добывают нефть. Источник также добавил, что эти регионы ранее уже снижали объемы добычи нефти, но других подробностей не привел.

В воскресенье министр природных ресурсов страны Симус О'Риган, представлявший Канаду на этих переговорах, сообщил, что Оттава приветствует новости, "приносящие стабильность на мировые нефтяные рынки". При этом он не указал, что Канада готова сократить объемы нефтедобычи, но сообщил, что правительство "продолжит работу с провинциями [по этому вопросу]".

Ранее 12 апреля стало известно, что страны ОПЕК+ заключили соглашение по сокращению добычи после переговоров. Страны ОПЕК+ на экстренном заседании согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Еще ряд стран, которые ранее не входили в периметр сделки, а именно США, Норвегия, Аргентина, Канада и другие, снизят добычу еще на 5 млн баррелей в сутки, сообщил ранее министр энергетики РФ Александр Новак.