В Гаити из-за пожара серьезно пострадала часовня, внесенная в список ЮНЕСКО

Пожар произошел минувшей ночью в церкви на территории Национального исторического парка Гаити, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Огонь, вспыхнувший в часовне в коммуне Мило, полностью уничтожил ее купол и серьезно повредил конструкции здания.

На данный момент власти ведут расследование причин пожара. "В день возгорания в Мило не было электричества, поэтому нельзя сказать, что купол церкви загорелся из-за короткого замыкания. Прилегающий к зданию парк был закрыт из-за эпидемии коронавируса", - заявил агентству директор Института охраны национального наследия Патрик Дюрандис.

По его словам, памятник архитектуры будет в обязательном порядке восстановлен.

Часовня в Мило была построена в период между 1810 и 1813 годами по решению Анри Кристофа - героя войны за независимость Гаити, в 1811 году провозгласившего себя королем Анри I. Масштабная реставрация здания уже проводилась в 1930-х годах, а в 2018 году был осуществлен ремонт купола.