В Египте впервые отметили снижение уровня смертности от коронавируса

В Египте впервые отмечено снижение среднесуточного уровня смертности от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в понедельник Минздрав арабской республики, за минувшие сутки от осложнений в результате заражения новым коронавирусом умерли пять человек. Последний раз такой показатель фиксировался 4 апреля, после чего все последующие дни количество летальных исходов неуклонно росло, достигнув максимума в 17 жертв за один учетный день.

По словам официального представителя ведомства Халеда Мугахеда, за минувшие сутки зафиксировано 125 новых случаев заражения, что также меньше по сравнению с минувшим периодом.

Общее число зараженных в Египте составляет 2190 человек, выздоровели 488, умерли 164 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.