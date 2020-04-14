В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 25 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за последние сутки увеличилось на 1 315, до 25 680. Об этом сообщил в понедельник Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Темпы роста числа новых заразившихся увеличились после трехдневного снижения. В частности, в воскресенье в стране было зарегистрировано немногим более 1 тыс. новых случаев. В настоящее время обследование на наличие коронавируса прошли 437,4 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (13 557), Онтарио (7 470) и Альберта (1 732).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 780 пациентов умерли, более 7,7 тыс. человек выздоровели. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.