В Бразилии прекратили исследование лекарства против COVID-19 после смертей пациенто

Группа бразильских ученых прекратила изучение применения хлорохина для лечения пациентов с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) после того, как 11 участников исследования умерли. Об этом сообщило в понедельник телеканал CNN Brasil, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, на момент начала приема лекарства, изначально применяемого для лечения малярии, ни у одного из 81 пациента не был готов результат лабораторного анализа на коронавирус. В ходе лечения одни из них получали повышенную дозу хлорохина (по схеме 600 мг вещества два раза в день на протяжении 10 дней - 12 гр. за все время), другие - малую дозу этого же препарата (450 мг на протяжении пяти дней, в первый день - двукратную дозу, всего 2,7 гр.). Помимо хлорохина, пациенты также принимали антибиотики азитромицин и цефтриаксон.

По информации телеканала, исследование пришлось прекратить на шестой день в связи с со смертью части пациентов, получавших повышенную дозу лекарства, остальных перевели на прием препарата в уменьшенной дозировке. "Продолжение исследования применения хлорохина по схеме, предусматривающей назначение препарата в высоких дозах (12 мг) на протяжении 10 дней было признано небезопасным", - приводит CNN Brasil цитату из заключения ученых, по мнению которых в тяжелых случаях к подобной стратегии лечения прибегать не рекомендуется.

В воскресенье Бразильская академия наук и Бразильская академия медицинских наук выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что "до появления результатов клинических исследований <...> с участием релевантного числа пациентов <...> в соответствии с передовыми научными методами, использование [хлорохина и гидроксихлорохина] для лечения пациентов с COVID-19 должно проводиться только по назначению врача и с согласия пациентов и их семей, а также под пристальным наблюдением медиков". В документе ученые также отметили, что исследование этих препаратов в борьбе против эпидемии коронавируса является беспрецедентным с точки зрения вовлеченности финансовых организаций и научного сообщества.

Сторонниками широкого применения хлорохина для лечения больных с коронавирусной инфекцией являются президенты США Дональлд Трамп и Бразилии Жаир Болсонару. Бразильский политик полагает, что заболевание неопасно для лиц в возрасте до 60 лет и обвиняет губернаторов в применении чрезмерных карантинных мер на фоне распространения эпидемии, противореча при этом позиции собственного Минздрава. Он также неоднократно заявлял о том, что сама эпидемия нанесет стране меньший урон, нежели экономические последствия всеобщей самоизоляции, за что его критикуют СМИ и представители других ветвей власти.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 23,4 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,3 тыс. человек. Показатель смертности находится на уровне 5,7%.