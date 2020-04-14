У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано во вторник у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр находился в 196 км к юго-востоку от новозеландского острова Рауль. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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