У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано во вторник у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 196 км к юго-востоку от новозеландского острова Рауль. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.