В Китае 11 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса

По меньшей мере 11 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении уезда Цяньань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла в 05:30 по местному времени на участке шоссе номер 503 на территории уезда Цяньань городского округа Сунъюань в результате столкновения трех транспортных средств.

На опубликованных в интернете видеозаписях с места происшествия видно, что на шоссе столкнулись микроавтобус, легковой и грузовой автомобили. В результате столкновения произошел пожар.

Согласно заявлению Министерства общественной безопасности КНР, власти уже направили рабочую группу в Цяньань для установления причин и расследования инцидента.