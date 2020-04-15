На севере Филиппин произошло землетрясение

Другие страны 15 апреля 2020 07:46 (UTC+04:00)
На севере Филиппин произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду в северной части Филиппинского архипелага. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 10:01 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к северу от крупнейшего филиппинского острова Лусон, в 240 км северо-восточнее города Лаоаг (административный центр провинции Северный Илокос). Глубина залегания очага в сводке не приводится.

Данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

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