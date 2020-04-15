Китай заявил, что иностранцы с коронавирусом должны возмещать расходы на лечение

Иностранные граждане, проходящие лечение в медучреждениях КНР от вызываемого новым коронавирусом заболевания, обязаны возместить расходы на лечение, если у них нет государственной страховки Китая. Об этом в среду говорится в совместном заявлении Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения, Госуправления медицинского страхования, Минфина и МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иностранные граждане с подтвержденным инфицированием коронавирусом или с подозрением на заражение должны самостоятельно оплатить лечение в том случае, если они не являются участниками программы государственного базового страхования", - цитирует газета "Бэйцзин жибао" заявление ведомств.

При наличии коммерческой страховки расходы возмещаются страховой компанией в соответствии с договором. Расходы, превышающие сумму страховки, пациент должен покрывать самостоятельно, в том числе и пребывание на карантине. Оплата должна производится после окончание лечения.

11 апреля представитель Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюнь сообщил, что средняя величина расходов на лечение одного пациента с коронавирусом в Китае составляет 21,5 тыс. юаней (порядка $3,07 тыс.), лечение тяжелобольного - в 150 тыс. юаней (около $21,4 тыс.).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За время пандемии коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 126 тыс. умерли.