Страны НАТО будут бороться с распространением дезинформации вокруг пандемии

Министры обороны стран НАТО в ходе видеоконференции в среду отметили важность противодействия дезинформации в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, распространенном Пентагоном.

В совещании принимал участие глава американского военного ведомства Марк Эспер.

"Министры уделили особое внимание поддержанию способности альянса по сдерживанию и защите в условиях коллективной борьбы с коронавирусом. Стороны подтвердили готовность и приверженность продолжению операций, - говорится в тексте. - Министры отметили важность противодействия дезинфоромации государственных и негосударственных игроков, использующих пандемию для распространения лживой и вредоносной информации".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 130 тыс. умерли.