Переполненный пассажирами самолет во время пандемии коронавируса ужаснул сеть

Пассажир поделился снимком переполненного туристами самолета, летевшего из Таунсвилла в Брисбен (Австралия) во время пандемии коронавируса. Фото опубликовано в Twitter-аккаунте путешественника, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

На снимке показан салон лайнера авиакомпании Qantas, в котором каждое кресло занято пассажирами, сидящими близко друг к другу без респираторных масок на лице. «О каком социальном дистанцировании может идти речь на этом рейсе?» — подписал публикацию автор кадра.

Пользователи сети пришли в ужас, увидев заполненный людьми самолет. «Тем временем 750 сотрудников Qantas сидят на карантине», — написал один. «Надеюсь, все эти люди потом были изолированы на 14 дней? Потому что очень странно, что во времена мировой пандемии никто из них не носит маску», — прокомментировал другой. «У меня только один вопрос. Чем таким все эти люди собрались заниматься в Брисбене, что этим нельзя заняться удаленно по видеоконференции?» — удивился третий.

Другие юзеры не поверили, что снимок сделан недавно, и потребовали от опубликовавшего фото человека доказательств. Тогда автор прикрепил к посту снимок посадочного талона, на котором стоит дата 13 апреля.

Ранее в марте бортпроводница Даниэль поделилась историей о том, как ее работа превратилась в кошмар из-за пандемии коронавируса. Стюардесса рассказала, что ее родственники и друзья, а также работники аэропорта отказываются приближаться к ней.