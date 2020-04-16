Назван ключевой виновник пандемии коронавируса

Ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Исследователи изучили 1252 полноразмерных генома коронавирусов, включая предка SARS-CoV-2 и его ближайшего родственника коронавируса летучей мыши BatCoV RaTG13, сообщает Molecular Biology and Evolution.

У людей и других млекопитающих есть противовирусный белок ZAP, который предотвращает размножение инфекционного агента в клетках и разрушает его геном. Но при определенных обстоятельствах ZAP становится неэффективным. Именно такие обстоятельства наблюдаются у предка коронавируса и BatCoV RaTG13.

Собачьи коронавирусы заражают ткани пищеварительной системы. Предок коронавируса, согласно теории ученых, изначально инфицировал кишечник бродячих собак, что привело к быстрой эволюции вируса и его проникновению в организм человека.

Многие больные COVID-19 также страдают расстройством кишечника. По мнению ученых, коронавирус передался бродячим собакам через мясо летучей мыши. Затем вирус эволюционировал и стал уже серьезным человеческим патогеном.

О вспышке пневмонии неизвестной природы в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. В результате было установлено, что возбудителем заболевания? получившего название COVID-19, является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в мире заразились более 2 миллионов человек. Более 130 тысяч умерли.