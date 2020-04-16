В Японии задержали крупнейшую в истории страны партию кокаина весом 700 кг

Таможенные службы города Иокогама задержали крупнейшую в истории страны партию контрабандного кокаина весом около 700 кг. Наркотики были обнаружены на судне, которое стояло в порту. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в четверг агентство Kyodo.

Кокаин был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков для бананов. Экипаж отрицает свою причастность к провозке запрещенных веществ. Откуда именно судно прибыло в Иокогаму, не сообщается.

По оценкам специалистов, цена партии на черном рынке составляет порядка 14 млрд иен ($130 млн). Японская полиция предполагает, что к транспортировке груза причастна крупная международная группа контрабандистов. Также не исключен вариант, что груз не предназначался для доставки в Японию, а злоумышленники просто не смогли передать его заказчику в пункте назначения.

В октябре прошлого года в порту Кобе была арестована партия кокаина весом 400 кг.