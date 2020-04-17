Снимок с протестов в Судане стал фотографией года по версии World Press Photo

Снимок, сделанный во время протестов в Судане в июне 2019 года, назван фотографией года по версии World Press Photo. Об этом сообщили в четверг организаторы конкурса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его сделал японский фотограф, который работает на агентство France Presse.

На фото "Прямой голос" (Straight Voice) изображен молодой человек, который в свете фонарей от мобильных телефонов выступает с призывами к гражданскому правлению в стране. Снимок сделан 19 июня 2019 года японским фотографом Ясуеси Тибой, работающим на агентство France Presse.

"Тогда это был единственный мирный массовый протест, на который мне удалось попасть во время поездки в страну, - отметил автор изображения. - Я почувствовал их непобедимую солидарность как тлеющие угли, которым суждено вспыхнуть вновь".

В апреле прошлого года после нескольких месяцев антиправительственных выступлений в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира. Вслед за этим по стране прокатилась волна протестов с призывами передачи власти гражданскому правительству. В результате прошедших на этом фоне переговоров было достигнуто соглашение о разделении властных полномочий между армией и гражданскими политическими силами на переходный период, который продлится до конца 2022 года.

"Особенно в наше время, когда по всему миру так много насилия и так много конфликтов, нам необходима фотография, которая вдохновляет людей, - отметил председатель жюри конкурса, южноафриканец Лекгето Макола, возглавляющий школу фотографии и галерею Market Photo Workshop в ЮАР. - На фотографии мы видим молодого человека, который не стреляет, не бросает камни, а читает стихотворение. Это заслуживает уважения и вызывает чувство надежды".