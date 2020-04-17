Президент Колумбии не стал продлевать действие режима чрезвычайного положения
Президент Колумбии Иван Дуке не стал продлевать действие общенационального режима чрезвычайного положения, который был введен 17 марта на 30 суток для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщил колумбийский лидер во время выступления в Боготе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Это [режим ЧП] было очень полезным инструментом [в борьбе с распространением вируса] <...>. Мы будем следить за эпидемиологической ситуацией и, если будет необходимо, вновь вернемся к нему", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.
Глава Колумбии добавил, что режим чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения сохраняется. "Мы должны продолжать соблюдать все гигиенические меры и использовать маски для лица", - подчеркнул он.
17 марта президент Колумбии Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 27 апреля. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 16 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 3 233, 144 человека умерли, 550 выздоровели.