ВОЗ получила от Китая новые данные по коронавирусу

Другие страны 18 апреля 2020 00:03 (UTC+04:00)
ВОЗ получила от Китая новые данные по коронавирусу

Направление Китаем новых статистических данных по COVID-19 было сделано с целью представления ВОЗ как можно более точной информации. Об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы осведомлены о новых данных, представленных Китаем, речь идет о дополнительных 325 случаях заражения и 1 290 случаях гибели из Уханя, - отметила она. - Это было сделано в попытках не оставить ни одного незадокументированного случая".

По словам Керкхове, китайские власти перепроверили разные базы данных, в том числе с похорон, из домов престарелых, больниц, тюрем. "Система здравоохранения в Ухане испытывала колоссальные нагрузки, поэтому изначально были зарегистрированы не все смерти, а доктора не всегда успевали заполнить необходимые документы, - подчеркнула эксперт. - Думаю, что и другие страны пересмотрят статистику. Желательно, чтобы это было сделан как можно скорее".

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в занижении статистики по умершим от коронавируса нового типа в Китае, которую официально опубликовали власти страны.

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