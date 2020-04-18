В Африке число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс.

Число умерших от COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) достигло в Африке 1 016. Об этом сообщил в субботу на своем портале Африканский союз, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число заразившихся коронавирусом в странах Африки на текущий день составляет 19 895, 4 462 человека выздоровели. Случаи заражения выявлены в 52 африканских странах.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Северной Африке - 8 746, умерли 743 человека, 1 829 выздоровели. В Египте отмечено 2 844 случая заражения, 205 летальных исходов. В Алжире 362 умерших при 2 418 заболевших.

В Западной Африке выявлено 4 404 случая инфицирования коронавирусом, зарегистрировано 118 летальных исходов, выздоровели 1 233 человека. Наибольшее число инфицированных отмечено в Кот-д'Ивуаре - 742 человека. Больше всего умерших в Буркина-Фасо - 35.

В регионе Южной Африки подтверждено 2 979 случаев заражения коронавирусом, 61 человек умер, выздоровели 955 пациентов. Больше всего заразившихся выявлено в ЮАР - 2 783, умерли 50 человек.

В Восточной Африке зафиксировано 2 058 случаев заражения коронавирусом, умер 41 человек, выздоровели 393. Наибольшее число инфицированных выявлено в Джибути (732), а умерших - в Кении (11). В Центральной Африке установлено 1 708 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, 54 человека умерли, выздоровели 232. Наибольшее количество заразившихся отмечено в Камеруне (1 016), а умерших - в Демократической Республике Конго (25).