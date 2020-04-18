AP: пандемия коронавируса грозит унести от 300 тыс. до 3,3 млн жизней в Африке

Другие страны 18 апреля 2020 18:07 (UTC+04:00)
AP: пандемия коронавируса грозит унести от 300 тыс. до 3,3 млн жизней в Африке

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА), входящая в структуры ООН, предупредила, что, если не принять надлежащих мер, количество смертей в странах Африки от нового коронавируса составит более 300 тыс. при наилучшем развитии событий. Наихудший сценарий предусматривает до 3,3 млн смертей, сообщило в пятницу агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее количество зараженных новым коронавирусом при наихудшем сценарии достигнет в Африке 1,2 млрд человек, говорится в представленном ЭКА докладе "COVID-19: защита жизни и экономики африканских стран". При лучшем варианте, который предусматривает "интенсивное социальное дистанцирование", число инфицированных составит на континенте 122 млн человек.

"В Африке 56% городского населения проживает в трущобах и домах, которые лишены элементарных удобств, в том числе водопровода", - подчеркивается в документе. Все это создает условия для неконтролируемого распространения нового коронавируса. Густонаселенные города и существующие проблемы здравоохранения в африканских странах делают континент "особенно восприимчивым" к новому коронавирусу, говорится в докладе. В нем отмечается, что "из всех континентов именно в Африке существует самая высокая распространенность таких заболеваний как туберкулез и ВИЧ".

При лучшем варианте развития пандемии в Африке потребуется $44 млрд, в условиях худшего сценария странам континента на борьбу с новым коронавирусом потребуется $446 млрд.

Руководство ЭКА призвало международное сообщество оказать помощь африканским странам в борьбе с пандемией. "Экономический рост континента замедлится до 1,8%, в результате 27 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты", - заявила исполнительный секретарь ЭКА Вера Сонгве.

Доклад ЭКА подготовлен с учетом исследований последствий пандемии, которые провел лондонский Империал колледж.

Прогноз ВОЗ

Управляющий чрезвычайными операциями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мишель Яо заявил, что в ближайшие шесть месяцев в африканских странах будет насчитываться до 10 млн тяжело больных, инфицированных новым коронавирусом. "Только лишь усилия в области общественного здравоохранения способны сократить это число заболевших", - подчеркнул он в ходе состоявшегося в минувший четверг брифинга.

ВОЗ также обеспокоена происходящим распространением нового коронавируса из крупных африканских городов во внутренние районы в таких странах как ЮАР, Нигерия, Камерун, Кот-д'Ивуар и Гана. "Пока эти страны сосредоточены на мерах профилактики, возможности лечить заболевших людей в палатах интенсивной терапии у них нет", - заявила директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети. Она указала, что африканским странам экстренно требуются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Оставайся дома и твори. Гюльнара Халилова впервые создала красочные маски из кялагаи (ФОТО)
Оставайся дома и твори. Гюльнара Халилова впервые создала красочные маски из кялагаи (ФОТО)
Гюльнара Халилова создала уникальные маски (ФОТО)
Гюльнара Халилова создала уникальные маски (ФОТО)
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Число заразившихся коронавирусом на авианосце "Шарль де Голль" увеличилось до 1 046 Европа 18:36
Казахстан незначительно увеличил ж/д поставки химпродукции в Азербайджан Транспорт 18:30
Первый очаг пандемии в Китае объявлен регионом с низким уровнем опасности Другие страны 18:28
Азербайджан – дружная семья! В позитивном формате, на музыку из фильма "Гайнана" (ВИДЕО) Культура 18:18
В Великобритании число умерших пациентов с коронавирусом превысило 15 тыс. Европа 18:15
Циркач из США обратился к азербайджанцам и показал свои трюки (ВИДЕО) Социум 18:11
В рамках проекта "Виртуальная школа" в Азербайджане началась регистрация преподавателей Общество 18:10
AP: пандемия коронавируса грозит унести от 300 тыс. до 3,3 млн жизней в Африке Другие страны 18:07
В МИД Азербайджана состоялась презентация портала Evə gedirəm Общество 18:03
Немецкое радио Radio Bremen рассказало о творчестве азербайджанского композитора Культура 17:19
В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования, 62 человека излечились, трое скончались – Оперативный штаб Общество 17:09
В Азербайджане еще 10 тыс. лиц привлечены к оплачиваемым общественным работам Общество 16:53
В Азербайджане проводится розыгрыш призов для книголюбов Интересное 16:01
Севиль Микаилова: План мероприятий, осуществляемый по поручению Президента Ильхама Алиева, нацелен на обеспечение безопасности каждого гражданина Азербайджана Политика 15:53
Помощь Азербайджана Ирану вызвала в стране позитивный резонанс - Джавад Джахангирзаде Политика 15:46
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана перечислило единовременные выплаты еще для 35 тыс. безработных Общество 15:27
Осуждения незаконных действий Армении в Нагорном Карабахе недостаточно – Мамедъяров Нагорно-карабахский конфликт 15:20
Посол: Иран осуждает любые действия, которые могут помешать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта Политика 15:17
Обнародован объем транзитных поставок в Азербайджан через ж/д Казахстана Транспорт 15:11
Совокупные краткосрочные активы ведущих страховщиков Азербайджана превышают полмиллиарда манатов Экономика 14:52
Британия начнет производство вакцины от коронавируса, не прошедшей клинические испытания Европа 14:51
Минсвязи: В период особого карантинного режима почтовые отделения Азербайджана будут работать и в воскресенье Общество 14:48
В Гейчае арестованы граждане, нарушившие особый карантинный режим Общество 14:46
"Ичеришехер" отмечает 20-летний юбилей внесения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (ВИДЕО) Общество 14:44
Хикмет Бабаоглу: В Азербайджане уже принимаются решения для восстановления экономики в постпандемический период Политика 14:41
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA незначительно увеличились Транспорт 14:16
Узбекистан планирует начать экспорт текстильной продукции в Японию Бизнес 14:14
В Хачмазском центре развития МСБ началось дистанционное обучение корпоративному праву Экономика 14:10
Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Иране превысило 5 тысяч Общество 14:07
Вугар Байрамов: В условиях пандемии предпринимателям в Азербайджане предоставлены не только финансовая поддержка, но и льготы Экономика 14:01
Минтруда: Были осуществлены единовременные выплаты 165 тысячам безработных граждан Азербайджана Общество 13:51
Euronews представил азербайджанскую композицию "Ликуй, мой народ!" в рамках #StayAtHome (ВИДЕО) Культура 13:38
В Африке число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс. Другие страны 13:34
В Узбекистане началось строительство фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park Строительство 13:34
Производство в металлургической промышленности Азербайджана выросло Бизнес 13:29
Туркменистан обнародовал планируемые объемы производства риса Бизнес 13:26
В Тихом океане произошло сильное землетрясение Другие страны 13:25
Афет Гасанова: Президент Ильхам Алиев поставил задачу по более широкому решению проблем малообеспеченных семей Политика 13:25
Азербайджан запустил портал Evə gedirəm Общество 13:19
Семь красавиц, около 40 азербайджанских музыкантов и один вальс (ВИДЕО) Культура 13:17
Господин Президент, Ваше отношение к здоровью народа как к важному фактору укрепило нашу веру в Вас - письма Президенту Ильхаму Алиеву Политика 13:11
В Баку сохранится ветреная погода Общество 13:10
Муса Гасымлы: Среди мер борьбы с последствиями пандемии особое место занимает поддержка занятости и социального благополучия граждан Азербайджана Политика 13:01
ISESCO объявила премию за лучший короткометражный фильм Культура 12:55
Производство напитков в Азербайджане резко выросло Бизнес 12:50
Азербайджан наращивает производство компьютеров ИКТ 12:35
В Азербайджане существенно выросла добыча газа Энергетика 12:33
В Узбекистане увеличилось производство автомобилей Транспорт 12:30
Коронавирусная инфекция, нарисованная азербайджанской художницей песком (ВИДЕО) Культура 12:28
Казахстано-германское нефтедобывающее предприятие привлечёт услуги по ремонту оборудования Тендеры 12:26
Туркменистан и Южная Корея обсудили сотрудничество в области судостроения и морской техники Бизнес 12:25
Иран сократил импорт бобовых и зерновых из Турции почти на половину Турция 12:22
Сфера услуг Узбекистана продолжает свое динамичное развитие Бизнес 12:21
Казахстан приостанавливает действие безвизового режима для иммигрантов Туризм 12:20
Узбекистан привлечет дополнительные инвестиции на поддержку бизнеса страны Финансы 12:17
Эльнур Аллахвердиев: Нет никаких сомнений в восстановлении по окончании пандемии темпов экономического развития Азербайджана Экономика 12:17
Спецрейсом из Израиля в Тбилиси доставят грузинских мигрантов Транспорт 12:11
Обнародована статистика хакерских атак на азербайджанских пользователей интернета ИКТ 12:07
Производство нефтепродуктов в Азербайджане многократно увеличилось Энергетика 11:59
Уранодобывающая компания Казахстана закупит стройматериалы Тендеры 11:56
Защитные маски в Грузии шьют на девяти предприятиях Бизнес 11:56
В Туркменистане создана новая услуга «колокейшн» ИКТ 11:55
Фонд Гейдара Алиева продолжает акцию «Вместе мы сила» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:52
В Грузии подтверждено 15 новых случаев коронавируса Грузия 11:48
Число случаев летального исхода от коронавируса в России выросло до 313 Россия 11:46
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию в соцсетях о начале учебного процесса Общество 11:39
В Баку вышла книга об истории кавказских эммигрантов в движении "Прометей" Общество 11:34
Все шаги и меры, предпринимаемые руководством Азербайджана в борьбе с пандемией, направлены на улучшение социальной защиты и благосостояния граждан - российский эксперт Политика 11:31
Baku Media Center снял еще один видеоролик в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом Общество 11:27
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 10:55
В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 137 тыс. Европа 10:55
Граждане Ирака увеличили закупку недвижимости в Турции Турция 10:54
Продлен разрешенный срок проезда по территории Грузии для азербайджанских перевозчиков Транспорт 10:45
Toyota отзывает в Китае 256 тыс. автомобилей Другие страны 10:32
Нижняя палата парламента Франции одобрила учитывающий антикризисные меры бюджет Европа 10:31
Россия в январе-марте сократила импорт кожаных изделий из Турции Турция 10:22
Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане растет Узбекистан 10:00
Глава МИД Китая предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ Другие страны 09:56
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 14 тыс. Другие страны 09:52
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:37
В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:09
Тегеран и Доха пришли к соглашению о совместном сотрудничестве в области энергетики Иран 08:56
Генсек ООН продлил удаленную работу Секретариата до конца мая В мире 08:44
Ученые Сингапура назвали антинаучной версию о лабораторном происхождении коронавируса В мире 08:30
Президент Грузии подписала указ о продлении чрезвычайного положения до 10 мая Грузия 08:12
Забота о гражданах как важнейшее направление политики Президента Ильхама Алиева Политика 08:00
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло 1591 Казахстан 07:38
В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом США 07:17
В Турции введен комендантский час в 30 городах Турция 07:00
Трамп заявил об оказании помощи фермерам в размере $19 млрд США 06:32
МВФ выделит Кот-д'Ивуару почти $900 млн на борьбу с коронавирусом Другие страны 06:07
За сутки в Китае не умер ни один пациент с коронавирусом Другие страны 05:13
В Канаде установлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки Другие страны 04:27
Трамп заявил, что число умерших от коронавируса в США составит 60-65 тыс. США 04:03
Генсек ООН призвал признать вакцину от коронавируса всемирным общественным достоянием В мире 03:39
США и Бразилия намерены завершить работу над торговым соглашением в 2020 году США 03:07
Армия Ливана применила слезоточивый газ против демонстрантов в городе Триполи Арабские страны 02:37
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом Россия 02:16
Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях попытки обмануть государство будут приравнены к предательству Политика 01:55
Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов США 01:54
Все новости