Число заразившихся COVID-19 в Бразилии превысило 36 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось до 36 599 человек, погибли более 2300 пациентов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает агентство Agência Brasil.

«За последние 24 часа министерство зарегистрировало 2917 новых случаев и 211 смертей. Число выздоровевших <...> остается на уровне 14 026», — сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным медиков, летальность коронавируса в Бразилии на сегодняшний день составляет 6,4% от общего числа заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.