В Мали началось голосование во втором туре всеобщих выборов

Голосование во втором туре парламентских выборов началось в воскресенье в Мали на 20 тыс. избирательных участков. Выступая 10 апреля, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта подчеркнул, что, несмотря на пандемию коронавируса нового типа и действие в стране в связи с этим комендантского часа, "нет необходимости отменять второй тур выборов". Одновременно глава государства призвал избирателей сохранять на участках для голосования "социальную дистанцию". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, отмечает южноафриканская радиостанция SABC.

Избирателям предстоит завершить формирование нового состава Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Мали, который насчитывает 147 депутатов. Предыдущий депутатский состав был избран в декабре 2013 года сроком на пять лет. Наибольшее количество депутатов - 66 - в нем имела партия "Объединение за Мали", лидером которой является Ибрагим Бубакар Кейта.

Первый тур состоялся 29 марта, в ходе него были избраны 22 депутата из 147. Явка избирателей достигла 12,5%.

Нынешнее голосование проходит в сложной обстановке борьбы правительственных войск и поддерживающих их международных сил против исламистских вооруженных формирований, наиболее опасным из которых является входящая в структуры террористической организации "Исламское государство" группировка "Исламское государство в Западной Африке". Ее боевики пытались не допустить проведения нынешних выборов.

Первоначально выборы должны были состояться в октябре 2018 года, однако они дважды переносились решением конституционного суда в связи со складывавшейся в стране обстановкой. Особенность нынешних выборов состоит в том, что избиратели, внесенные в списки, могут голосовать на любом участке, так как не во всех районах страны существуют необходимые условия безопасности.

За четыре дня до первого тура выборов в центральной части страны неизвестными был похищен лидер крупнейшей оппозиционной партии Мали "Союз за республику и демократию" (СРД) Сумаила Сиссе. Он до сих пор не найден. Тем не менее СРД, которая имеет в нынешнем составе парламента вторую по численности фракцию из 17 депутатов, приняла решение участвовать в выборах и призвала своих сторонников прийти на избирательные участки.