Южная Корея частично ослабит введенные из-за коронавируса ограничения

Власти Южной Кореи приняли решение снять часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, при этом некоторые меры социального дистанцирования будут сохранены по меньшей мере до 5 мая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается карантина, сейчас самое безопасное - поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но на деле это не так просто. Нужно найти золотую середину", - цитирует агентство слова главы правительства.

По данным агентства, премьер заявил, что барам, спортзалам и некоторым другим заведениям разрешат открыться при условии жесткого соблюдения санитарно-гигиенических норм и дистанции между посетителями. Кроме того, послабления коснутся проведения церковных служб и спортивных мероприятий на открытом воздухе.

При этом Чон Се Гюн подчеркнул, что жители Южной Кореи по-прежнему должны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в общественных местах.

Всего с начала эпидемии в Южной Корее зафиксирован 10 661 случай заражения коронавирусом, 234 пациента умерли, излечились 8 042 человека. В воскресенье зарегистрировано только восемь новых случаев инфицирования.