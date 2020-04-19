Власти КНДР опровергли заявление Трампа о получении письма от Ким Чен Ына

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон в воскресенье заявил, что глава страны Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, о чем ранее сообщил американский лидер. Об этом сообщило агентство ЦТАК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Неизвестно, вспоминал ли президент США предыдущие послания, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США", - заявил глава МИД КНДР.

В субботу во время брифинга в Белом доме Трамп сообщил, что получил "хорошее письмо" от Ким Чен Ына. Американский лидер также упомянул, что у него "хорошие отношения" с лидером КНДР.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча США и КНДР на высшем уровне, по итогам которой был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит США и КНДР прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. В ходе него Трамп и Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября минувшего года представители США и КНДР встретились в Швеции, но консультации на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.