В Канаде полиция задержала мужчину, застрелившего нескольких человек
Полиция канадской провинции Новая Шотландия задержала мужчину, который открыл стрельбу по людям в небольшом городе Портапик. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Речь идет о 51-летнем Гэбриеле Уортмане. В полиции пока не уточняют число погибших, но заявляют "о многочисленных жертвах". Инцидент произошел поздно вечером в субботу, но пока стражи порядка не сообщают никаких подробностей.
Известно, что устроивший стрельбу мужчина предположительно носил полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине, но он не является сотрудником правоохранительных органов
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