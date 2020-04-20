Похищенные в ДР Конго сотрудники организации "Врачи без границ" освобождены

Четыре сотрудника нидерландского подразделения международной организации "Врачи без границ" (MSF-Hollande), похищенные на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в районе города Барака, были освобождены в воскресенье. Об этом сообщает конголезский новостной портал 7sur7, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, похищенных обнаружили в районе деревни Симби. Местные власти также подтвердили факт освобождения членов организации.

Информация о личностях похитителей, причинах случившегося и состоянии найденных лиц не приводится.

17 апреля портал информировал, что координатор проекта MSF-Hollande в Барака, его помощник и два водителя были захвачены 16 апреля во второй половине дня неизвестными вооруженными лицами. Отмечалось, что полиция ведет расследование, местонахождение похищенных неизвестно. Оба автомобиля были брошены на месте происшествия.