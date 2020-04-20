В Афганистане 19 солдат погибли при атаке талибов

По меньшей мере 19 солдат афганской армии погибли, еще пять ранены при нападении боевиков радикального движения "Талибан" на посты правительственных сил в ночь на понедельник в провинции Тахар в Афганистане. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, на данный момент ситуация взята под контроль сил безопасности.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.