В Японии заявили, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен войны

Другие страны 20 апреля 2020 10:37 (UTC+04:00)
В Японии заявили, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен войны

Мировая экономика из-за распространения нового коронавируса столкнулась с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны. Такое мнение в понедельник выразил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Влияние на мировую экономику и на экономику Японии невероятно серьезное, мировая экономика столкнулась с самым тяжелым кризисом за весь послевоенный период", - приводит его слова агентство Kyodo.

По последним данным, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Японии превысило 11,5 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Количество жертв коронавируса составляет по крайней мере 249 человек. Еще 215 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии действует режим ЧС в связи с распространением нового коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера. Пандемия привела к возникновению глобального экономического кризиса. Как прогнозирует Международный валютный фонд, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%.

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