В Китае объяснили аномальное движение межбиржевых индексов

Зафиксированное в понедельник утром на фондовых рынках материкового Китая аномальное движение ряда межбиржевых индексов не повлияло на работу торговых площадок, причиной сбоя стало обновление системы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Шанхайской фондовой биржи, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После анализа различных рыночных механизмов был установлено, что акции, облигации, фонды, биржевые инвестиционные фонды EFT затронуты не были. Шэньчжэньская фондовая биржа и Китайская биржа финансовых фьючерсов работают в нормальном режиме", - указывается в заявлении.

В ходе утренней сессии межбиржевые индексы CSI 1000 и CSI 300 в определенный момент продемонстрировали падение на 2,4% и 6%. Шанхайская фондовая биржа совместно с компилятором индексов компанией China Securities Index сразу после сбоя начала выяснять причины произошедшего. Согласно официальному заявлению на сайте фондовой площадки, аномальное движение межбанковских индексов произошло после обновления системы их расчета в минувшие выходные.

Основные индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня в ходе утренней сессии продемонстрировали положительную динамику.