В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре за сутки выросло на 1 426, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число новых случаев увеличилось на 1 426, всего в стране было подтверждено 8 014 инфицированных", - говорится в сообщении.