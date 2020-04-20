В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса
Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре за сутки выросло на 1 426, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Число новых случаев увеличилось на 1 426, всего в стране было подтверждено 8 014 инфицированных", - говорится в сообщении.
Лента новостей
ГЭЦ: Даты приема документов и экзаменов в Азербайджане будут объявлены сразу после окончания карантина
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Главного управленческого, научно-образовательного и лабораторного комплекса ОАО «Азерэнержи» (ФОТО)
Жаля Ахмедова: Азербайджан в очередной раз доказал, что является социально ориентированным государством
Сахиль Керимли: Меры Президента Азербайджана по социальной защите граждан высоко оцениваются народом страны
В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 1874 водителя
Последствия пандемии оказали меньше влияния на Азербайджан благодаря глубоко проработанным и своевременно принятым решениям - российский политолог
Таир Рзаев: Президент Ильхам Алиев усиливает экономическую мощь страны и обеспечивает успешную реализацию социальных проектов
В Азербайджане за нарушение карантина за сутки привлечены к административной ответственности 2055 водителей