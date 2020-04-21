Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в городе Фукуока на юго-западе Японии

Мужчина, вооруженный ножом, захватил несколько заложников в кафе в юго-западном японском городе Фукуока. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, заложники находятся в помещении уже около двух часов. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Полиция оцепила район происшествия. Предположительно, мужчина является бывшим сотрудником этого заведения.