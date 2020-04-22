Власти Японии заявили о стремлении к нормализации отношений с КНДР

Правительство Японии стремится к нормализации отношений с КНДР при условии комплексного разрешения проблем, связанных с ее ракетно-ядерной программой, и с похищениями в прошлом японских граждан спецслужбами Пхеньяна. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотели бы подвести черту под несчастливым прошлым наших отношений, - сказал он. - Неизменным остается курс правительства Японии на нормализацию отношений с КНДР при условии комплексного разрешения проблем, имеющих отношение к ее ракетно-ядерной программе, а также к похищениям японских граждан". Генсек кабинета при этом повторил, что Токио тщательно собирает и анализирует информацию о возможных проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына, однако отказался от дальнейших комментариев.

Ранее американская телекомпания CNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации CNN. Западные и южнокорейские СМИ ранее неоднократно со ссылкой на информированные источники распространяли непроверенные сведения о руководстве КНДР, однако они не подтверждались.

16 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) проинформировало, что днем ранее Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю 108-летия со дня рождения его деда и основателя КНДР Ким Ир Сена. Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.