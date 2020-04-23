Трамп и эмир Катара обсудили мирное соглашение по Афганистану

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в среду во время телефонного разговора обсудили необходимость сокращения уровня насилия со стороны движения "Талибан" в Афганистане. Об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент поблагодарил эмира за предпринимаемые им усилия по достижению мира в Афганистане. Президент и эмир согласились с тем, что "Талибан" должен сократить масштабы насилия и продолжить обсуждение вопроса об освобождении пленных", - отметил Дир.

Трамп и Аль Тани также обсудили меры по борьбе с пандемией нового коронавируса. "Президент призвал эмира предпринять шаги к урегулированию разногласий в Персидском заливе, чтобы совместными усилиями победить вирус, свести к минимуму его экономические последствия и сосредоточиться на важнейших региональных вопросах", - указали в Белом доме.