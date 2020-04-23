Во Вьетнаме за неделю не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом

Ни одного случая заражения коронавирусом не было выявлено за минувшую неделю во Вьетнаме. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики в распространенном в четверг информационном бюллетене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 6 часов утра 23 апреля общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией во Вьетнаме сохранилось на прежнем уровне - 268. Таким образом впервые с начала пандемии за целую неделю в стране не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом", - говорится в коммюнике минздрава.

Согласно докладу национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, на текущий момент во Вьетнаме 223 человека из 268 заразившихся коронавирусной инфекцией полностью вылечились, 45 заболевших продолжают оставаться в медицинских учреждениях под наблюдением врачей.

На фоне успешных результатов в борьбе с распространением коронавируса вьетнамские власти приняли решение с 00:00 23 апреля ослабить действующий в стране режим социальной изоляции, который предписывал гражданам не покидать свои дома без крайней необходимости. Начиная с сегодняшнего дня местным авиакомпаниям разрешено возобновить полеты по большинству маршрутов внутри Вьетнама. В период по 30 апреля будут постепенно сняты ограничения на работу муниципального транспорта, а также на деятельность предприятий торговли и сферы услуг.