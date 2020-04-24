В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса

Число летальных исходов вследствие заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Бразилии впервые превысило 400 за сутки. Ранее не регистрировалось более 217 смертей в день. Об этом свидетельствуют обновленные в четверг данные Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно статистике ведомства, с момента публикации предыдущей ежедневной сводки количество умерших выросло с 2 906 до 3 313. "Мы пока не знаем, связано ли это с усиленной работой лабораторий, или же речь идет о нарастающей тенденции", - сказал в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Бразилии Нелсон Таиш. "Посмотрим, как пойдут дела в ближайшие два дня, и, исходя из этого, примем необходимые меры", - заявил он, не уточнив, какие именно действия могут последовать.

По статистике Минздрава, в стране также зарегистрированы рекордные 3 375 новых случаев инфицирования. Таким образом, на данный момент в Бразилии выявлены 49 492 человека с положительным анализом на коронавирус.

Эпицентром эпидемии в крупнейшем государстве южноамериканского континента стал штат Сан-Паулу на юго-востоке страны. В этом самом густонаселенном и наиболее развитом в промышленном отношении регионе насчитывается свыше 16,7 тыс. заразившихся и 1 345 умерших. Тяжелая эпидемическая ситуация также наблюдается в соседнем Рио-де-Жанейро (более 6,1 тыс. инфицированных и 530 умерших), северо-восточном Пернамбуку (3 519 заразившихся и 312 умерших) и северном Амазонасе (2 888 инфицированных и 234 умерших), где в государственных больницах наблюдается острая нехватка коек и оборудования. В штате Сеара (около 4,6 тыс. инфицированных и 266 умерших) на северо-востоке страны система бесплатного здравоохранения уже не справляется с наплывом пациентов в тяжелом состоянии, для которых не осталось свободных мест.

Первый случай заражения в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление динамики заболеваемости, а в сентябре произойдет спад.