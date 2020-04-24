В Мали более 20 сотрудников миссии ООН заразились коронавирусом

26 сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) заразились коронавирусом, при этом двое уже выздоровели. Об этом заявил в четверг ее официальный представитель Оливье Сальгадо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сегодняшнему дню коронавирус был обнаружен у 26 сотрудников МИНУСМА. Они находятся в изоляции и получают необходимую помощь", - отметил он.