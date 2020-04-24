Власти Китая за сутки выявили шесть заразившихся коронавирусом

Число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Китае не возросло ни на одного человека, количество инфицированных в больницах увеличилось на шесть, составив 915 человек. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 93,3% заразившихся, в том числе 50 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,8 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии - 5,59% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В четверг, впервые с 25 января, количество проходящих лечение оказалось меньше 1 тыс. человек, летальных исходов в стране не наблюдается уже более недели.

На территории КНР мало местных случаев заражения, за минувшие сутки их выявлено четыре. Инфицированные все еще прибывают из-за рубежа, за предыдущий день - два человека. Всего в Китае зафиксированы 1 618 заболевших, приехавших из-за границы, из них 849 уже выздоровели. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире 21 апреля МИД Китая предостерег граждан от любых заграничных поездок.

Экономика КНР постепенно восстанавливается после спада в I квартале, вызванного эпидемией, однако в целях обеспечения всеобщей безопасности все еще действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 979, в том числе 34 случая зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, занимает граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (430 инфицированных), за ней следует Шанхай (101 человек), на третьем месте - автономный район Внутренняя Монголия (85 заразившихся). На территории 12 из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших не выявлено совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 60 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 20 человек с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 57 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились свыше 2,6 млн человек, зафиксированы более 180 тыс. смертельных исходов.