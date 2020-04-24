В Новой Зеландии при крушении легкого самолета погиб пилот

Легкий самолет потерпел катастрофу на Северном острове в Новой Зеландии. Как сообщили в пятницу правоохранительные органы страны, пилот погиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один человек погиб сегодня утром в результате катастрофы легкого самолета на холме Куррау к востоку от Картертона", - говорится в заявлении полиции Новой Зеландии, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что наряд полиции обнаружил на месте происшествия мертвым единственного человека, находившегося на борту.