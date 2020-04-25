Генпрокурор Бразилии намерен расследовать обвинения президента в препятствии правосудию

Генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас в пятницу обратился в Федеральный верховный суд с ходатайством о начале расследования в отношении президента Жаира Болсонару, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в пятницу, сообщая о подаче в отставку, министр юстиции Сержиу Мору заявил, что глава государства пытался вмешаться в деятельность следственных органов. Позже отставка Мору была принята.

Как уточняет телеканал Globo со ссылкой на документ прокуратуры, ведомство проведет проверку заявлений Мору о наличии в действиях Болсонару признаков подлога документов, использования служебного положения в личных целях, угрозы интересам следствия, препятствия правосудию, пассивной коррупции.

"Заявления министра указывают на незаконные действия, которые вменяются президенту республики, что, с другой стороны, может быть расценено как заведомо ложное обвинение", - приводит телеканал цитату из документа прокуратуры. Арас считает необходимым получить подробные объяснения Мору по всем обозначенным им обвинениям в адрес Болсонару "с предоставлением подтверждающих документов, которыми Мору может располагать".

Сам глава государства, выступая перед журналистами в пятницу вечером, категорически отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что Мору таким образом пытается набрать очки перед выборами президента 2022 года. "Я разочарован и огорчен этим поступком. Его заявления о том, что я якобы хотел узнать о состоянии текущих расследований, не соответствуют действительности. Правительство не может лишиться авторитета в угоду личным амбициям тех, кто заранее решил посвятить себя иным проектам", - заявил президент.

В пятницу утром Мору, для многих бразильцев являющийся символом борьбы с коррупцией, объявил об уходе из правительства Болсонару после того, как президент уволил близкого к Мору главу Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу. В его защиту, помимо Мору, выступили профессиональные ассоциации полицейских и следователей. Президент уже пытался сменить Лейте Валейшу в августе прошлого года, но тогда Мору фактически спас его от увольнения, заявив, что готов покинуть пост министра юстиции вслед за соратником.