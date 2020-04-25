В Японии из-за пандемии коронавируса вырос спрос на мини-батуты

Другие страны 25 апреля 2020 10:22 (UTC+04:00)
В Японии из-за пандемии коронавируса вырос спрос на мини-батуты

Самоизоляция, к которой вынуждены прибегать жители Японии из-за продолжающегося распространения коронавируса, вызвала огромный спрос на мини-батуты в стране. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что за прошедшие с момента объявления сперва в Токио, а затем и по всей стране режима чрезвычайной ситуации недели продажи мини-батутов взлетели повсеместно: это касается как продаж в магазинах спортивной атрибутики, так и в интернет-магазинах. По данным ретейлеров, продажи выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На этом фоне видеоролики по правильному использованию таких трамплинов в домашних условиях начали размещать на своих страницах в социальных сетях известные японские легкоатлеты, в частности двукратная олимпийская чемпионка Харука Хирота. "Я понимаю, что длительное пребывание дома может привести к стрессам. Батуты могут помочь как детям, так и взрослым справиться с этим стрессом, а также преодолеть возникшие ограничения на активный образ жизни", - отмечает она.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, составляет свыше 13,5 тыс. человек. Жертвами заболеваний, вызываемых коронавирусом, стали 358 человек, еще 267 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. Более 3 тыс. человек выздоровели.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В первом квартале 2020 года Таджикистан сократил импорт химпродуктов из Турции
В первом квартале 2020 года Таджикистан сократил импорт химпродуктов из Турции
Казахстан окажет гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану
Казахстан окажет гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану
Турция наращивает экспорт электротоваров в Таджикистан
Турция наращивает экспорт электротоваров в Таджикистан
Loading Bars
Лента новостей
Мой любимый писатель - Баба Везироглу проведет онлайн-встречу Культура 11:05
Количество инфицированных коронавирусом в Грузии продолжает расти Грузия 10:59
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:57
Перенесены сроки ремонта на нефтехимическом заводе Казахстана Энергетика 10:56
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 10:45
Названы сроки завершения работ по расширению автотрассы Баку-Сумгайыт Общество 10:36
USAID выделит средства для поддержки Грузии Финансы 10:26
В Японии из-за пандемии коронавируса вырос спрос на мини-батуты Другие страны 10:22
В Азербайджане подписано соглашение о совместных действиях по развитию телеиндустрии ИКТ 10:14
Грузия отменяет некоторые ограничения на два дня Транспорт 10:13
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане достигло 1 836 Узбекистан 09:55
Азербайджан продолжит помещать на карантин прибывающих лиц Общество 09:42
Эффективная политика Президента Ильхама Алиева по поддержке отечественного бизнеса - образец для всего мира Политика 09:42
Казахстанская буровая компания закупит запчасти к оборудованию Тендеры 09:33
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции пулеметному обстрелу Нагорно-карабахский конфликт 09:30
Азербайджан увеличил импорт химпродукции из Турции Турция 09:17
Уранодобывающая компания Казахстана закупит сварочные электроды Тендеры 09:12
Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек В мире 08:56
«Формула-1» получила более £1 млрд помощи Спорт 08:39
Трамп может отказаться от ежедневного участия в брифингах по коронавирусу США 08:21
Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат США 07:58
Видеоконференция лидеров G20 была отложена из-за разногласий между Китаем и США В мире 07:46
Уайт: Нурмагомедов проведет следующий поединок с победителем боя Фергюсон - Гейджи осенью Спорт 07:31
В США заявили о провале ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса США 07:13
Более 150 членов экипажа судна Costa Atlantica в Нагасаки заразились коронавирусом Другие страны 06:59
Власти Китая за сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом Другие страны 06:38
Помпео: США убеждают другие государства в сокрытии Китаем данных о коронавирусе США 06:26
США запретят работу китайских телекоммуникационных компаний в случае угрозы безопасности ИКТ 05:57
Минюст США намерен обжаловать решение суда по закрытым материалам доклада Мюллера США 05:31
Власти Аргентины пошли на переговоры с заключенными для завершения бунта Другие страны 05:10
На борту эсминца ВМС США 18 человек заразились коронавирусом США 04:51
Генпрокурор Бразилии намерен расследовать обвинения президента в препятствии правосудию Другие страны 04:32
Власти США разрешили использование 63 различных тестов на коронавирус США 04:15
Китай направил в КНДР группу специалистов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына Другие страны 04:03
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии Европа 03:47
В штатах, объявивших об отмене санитарных ограничений, проживает 50% населения США США 03:25
Трамп заявил, что США могут начать при необходимости поставки аппаратов ИВЛ в Германию США 03:12
Новый торговый договор стран Северной Америки вступит в силу 1 июля США 02:57
Суд в США подтвердил штраф Facebook на $5 млрд за передачу личных данных пользователей Финансы 02:50
Госдеп отрицает ведение тайных переговоров с Венесуэлой Другие страны 02:43
Помпео выступил за продолжение финансирования США программ ВОЗ в семи странах США 02:35
Президент Бразилии отверг обвинения экс-министра юстиции во вмешательстве в дела следствия Другие страны 02:30
Регулятор в США изучает ситуацию с падением цены на нефть WTI до отрицательных значений Энергетика 02:21
Власти Бельгии приняли решение начать с 4 мая поэтапную отмену карантина Европа 02:07
Уволенного командира авианосца США Theodore Roosevelt могут восстановить в должности США 01:53
Лидер оппозиции в Ливане обвинил правительство в намерении совершить переворот Арабские страны 01:38
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 3% Энергетика 01:22
В S&P предупредили, что экономический спад в развивающихся странах будет более глубоким Экономика 01:06
В Узбекистане 25 апреля откроются рынки и химчистки Узбекистан 00:51
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим, что после смягчения ситуация развивается в негативном направлении, то вынуждены будем вновь ужесточить карантинный режим Политика 00:38
Авиакомпании США просят регулятор разрешить перевозку грузов в пассажирских салонах Транспорт 00:29
Президент Ильхам Алиев: Мы должны превратить Сумгайыт в более современный город и, уверен, добьемся этого Политика 00:19
Президент Ильхам Алиев: В борьбе с коронавирусом азербайджанский народ еще раз увидел, что наши слова не расходятся с делами Политика 00:13
В США разработали энергоэффективный способ работы с искусственными нейросетями США 00:08
Турнир UFC 249 пройдет в штате Флорида 9 мая Спорт 24 апреля 23:54
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 81 тыс. В мире 24 апреля 23:32
В Саудовской Аравии отменили удары плетьми как форму наказания Арабские страны 24 апреля 23:21
Прием заявок на оплату по обучению студентов начнется со следующей недели Общество 24 апреля 23:08
За сутки в России выявлено 5849 новых заболевших коронавирусом Россия 24 апреля 23:02
Названы страны Европы с самым тесным жильем Европа 24 апреля 22:46
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 22 тыс. Европа 24 апреля 22:28
В Германии заявили, что у части населения может быть иммунитет к COVID-19 Европа 24 апреля 22:12
Правительство Грузии окажет содействие банковскому сектору Финансы 24 апреля 21:56
Возобновление обучения в школах зависит от эпидемиологической ситуации - Замминистра Общество 24 апреля 21:45
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане Общество 24 апреля 21:37
Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд Экономика 24 апреля 21:27
Бельгия приступит к первой фазе отмены карантина с 11 мая Европа 24 апреля 21:19
Неделя торгов на Миланской бирже завершилась падением основного индекса Финансы 24 апреля 21:16
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 109 человек Турция 24 апреля 21:08
Граждане Грузии возвращаются из Кувейта спецрейсом Транспорт 24 апреля 20:56
Казахстан повысит квоты на экспорт муки и пшеницы Бизнес 24 апреля 20:54
Правительство Грузии поможет бизнесу Бизнес 24 апреля 20:51
В Азербайджане около 3 тысяч лиц находятся на карантине в домашних условиях Общество 24 апреля 20:43
В Грузии будет оказываться помощь социально уязвимым семьям Бизнес 24 апреля 20:40
Виктор Гасымов: Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается Общество 24 апреля 20:23
Виктор Гасымов: В Азербайджане порядка 300 медработников заразились коронавирусом Общество 24 апреля 20:20
Казахстан и Оман отменили визовые требования для владельцев диппаспортов Туризм 24 апреля 20:18
В Азербайджане разрабатываются инструкции для снижения плотности пассажиропотока в общественном транспорте Общество 24 апреля 20:12
В Азербайджане будет снижена налоговая и административная нагрузка налогоплательщиков Экономика 24 апреля 20:02
В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса Общество 24 апреля 19:49
Рамин Байрамлы: После полной отмены карантина вероятна вторая волна инфицирования Общество 24 апреля 19:47
Рамин Байрамлы: Больницы модульного типа откроются в кратчайшие сроки Общество 24 апреля 19:27
Обнародован объем автомобильных грузоперевозок в Казахстане Транспорт 24 апреля 19:22
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Хорватии Политика 24 апреля 19:15
Самая замечательная азербайджанская семейная пара: Ничего, выдержим и это испытание! (ВИДЕО) Социум 24 апреля 19:09
Арзу Нагиев: Нецелесообразно призывать на военную службу в Азербайджане лиц, употребляющих наркотические средства Общество 24 апреля 19:06
ООО «Газахский цементный завод» объявлено лауреатом премии THE BIZZ Business Excellence Award, которую проведет World Confederation of Businesses в этом году Экономика 24 апреля 19:06
В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана прошел брифинг Общество 24 апреля 19:02
Прошла онлайн-панель международной рабочей группы "Бакинский процесс" (ВИДЕО) Социум 24 апреля 18:48
В Туркменистане строят новое предприятие по производству ковров Бизнес 24 апреля 18:40
Начата выдача микрокредитов на развитие сельского хозяйства (ФОТО) Экономика 24 апреля 18:35
В связи с зарплатами в муниципальных органах будет сделано обращение в Оперативный штаб Политика 24 апреля 18:28
В отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 апреля 18:22
Обнародованы финансовые итоги деятельности страховых компаний Азербайджана за 2019 год Экономика 24 апреля 18:14
ЗАО “AzerGold” и его подрядчики провели акцию поддержки населения отдаленных деревень (ФОТО) Общество 24 апреля 18:05
Определились руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Политика 24 апреля 18:05
Текстильное предприятие Азербайджана о планах производства трикотажной продукции Бизнес 24 апреля 18:01
Сегодня высота волн на Нефтяных камнях достигала 3,5 метра Общество 24 апреля 17:59
Сотрудники АМИ Trend избраны главами Рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Политика 24 апреля 17:53
Обнародован объем экспорта бензола и параксилола из Казахстана Энергетика 24 апреля 17:51
Все новости