Власти Аргентины продлили карантин до 10 мая

Правительство Аргентины до 10 мая продлило действие общего карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, при этом власти разрешили жителям страны совершать пешие прогулки недалеко от дома. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации президента Альберто Фернандеса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Режим обязательной превентивной социальной изоляции продлен до 10 мая 2020 года", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что жители получат право совершать "пешие прогулки продолжительностью не более часа в радиусе не более 500 м от своего дома".

При этом, как сообщил Фернандес на пресс-конференции, в том, что касается экономической деятельности, "в городах с населением свыше 500 тыс. человек карантин продолжит действовать на прежних условиях". В небольших городах действие ограничений может быть ослаблено. Решение о разрешении того или иного вида деятельности будут принимать губернаторы провинций при выполнении ряда требований. "Процент жителей, которые подпадут под исключения, не должен превышать 50% общего населения департамента", - отметил президент.