СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

Эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили со ссылкой на фотографии со спутников, что личный поезд северокорейского лидера Ким Чен Ына был замечен 21 и 23 апреля на станции курортного города Вонасан на юго-востоке КНДР, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Южнокорейское агентство Yonhap ранее предположило, что Ким Чен Ын находится в Вонсане, чтобы избежать заражения коронавирусом, хотя власти КНДР не сообщали ни об одном случае заражения в стране.

В Вонсане, по данным ряда СМИ, расположена одна из резиденций северокорейского лидера. Город находится на побережье Японского моря. Несколько лет назад Ким Чен Ын приказал превратить в курорт "мирового уровня".

Также Yonhap привело сообщение государственного радио Северной Кореи о том, что Ким Чен Ын в воскресенье передал благодарность строителям города Самчжиен, на церемонии открытия которого он сам ранее присутствовал.

Тем не менее, в СМИ продолжает циркулировать неподтвержденная информация о том, что лидер КНДР тяжело болен или даже скончался.

Так, в субботу издание New York Post со ссылкой на одного из руководителей гонконгского телевидения, который сослался на информацию от "серьезного источника", сообщило, что Ким Чен Ын, "вероятно, умер".

Со своей стороны, некоторые японские СМИ приводят информацию, Ким Чен Ын жив, но находится в тяжелом или даже вегетативном состоянии после перенесенной операции на сердце.

Западные СМИ сообщали, что в КНДР отправилась группа врачей и официальных лиц из Китая в качестве "советников".

Yonhap обратило внимание, что в субботу Ким Чен Ын на публике не появлялся. В последний раз его видели на публичных мероприятиях 11 апреля.