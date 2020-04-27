СМИ КНДР сообщили о работе Ким Чен Ына с документами

Другие страны 27 апреля 2020 02:26 (UTC+04:00)
СМИ КНДР сообщили о работе Ким Чен Ына с документами

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник центральная газета народной республики "Нодон синмун", передает

"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", - отмечается в статье. При этом авторы комментария не уточняют дату, когда лидер КНДР направил данное благодарственное послание строителям. "Нодон синмун" также не публикует новых фотографий Ким Чен Ына.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Глава Датского футбольного союза выразил сомнение в возможности проведения матчей Евро
Глава Датского футбольного союза выразил сомнение в возможности проведения матчей Евро
&quot;Ньюкасл&quot; может пригласить бывшего главного тренера &quot;Зенита&quot; Спаллетти
"Ньюкасл" может пригласить бывшего главного тренера "Зенита" Спаллетти
Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева входит в топ-5 лучших в СНГ
Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева входит в топ-5 лучших в СНГ
Loading Bars
Лента новостей
Трамп раскритиковал публикацию The New York Times о своих привычках на работе США 02:43
СМИ КНДР сообщили о работе Ким Чен Ына с документами Другие страны 02:26
США продлили разрешение для Ирака на импорт энергоносителей Энергетика 02:05
В США заявили о необходимости прорыва для быстрого тестирования большого числа людей США 01:45
Google запустил дудл-марафон для скучающих в самоизоляции США 01:32
Глава Датского футбольного союза выразил сомнение в возможности проведения матчей Евро Спорт 01:15
Президенту пишут: Вы в очередной раз доказали, что Ваша цель - это защита интересов государства и граждан Политика 01:02
Умер фотограф Леонид Лубяницкий США 00:48
Плавучий госпиталь в Нью-Йорке выписал последних пациентов и готовится к отплытию США 00:27
"Ньюкасл" может пригласить бывшего главного тренера "Зенита" Спаллетти Спорт 00:11
Власти Иордании продлили каникулы в госучреждениях до конца мая Арабские страны 00:05
Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года США 26 апреля 23:55
Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая Европа 26 апреля 23:41
В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом Россия 26 апреля 23:35
Трамп и Макрон обсудили созыв "пятерки" СБ ООН и реформу ВОЗ США 26 апреля 23:22
Embraer корректирует производство после разрыва сделки с Boeing Транспорт 26 апреля 23:10
Обнародован объем транзитных поставок в Азербайджан через ж/д Казахстана Транспорт 26 апреля 23:00
США дополнили список вероятных симптомов коронавируса США 26 апреля 22:56
МИД ФРГ выделит €300 млн в целях гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии Финансы 26 апреля 22:41
Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после перенесенной болезни Европа 26 апреля 22:28
Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева входит в топ-5 лучших в СНГ Культура 26 апреля 22:19
Губернатор Нью-Йорка сообщил о спаде числа жертв коронавируса и плане отмены карантина США 26 апреля 22:10
Карлсен потерпел первое поражение в матче на шахматном онлайн-супертурнире, уступив Гири Спорт 26 апреля 22:03
Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 85 тыс. В мире 26 апреля 21:50
Двое болгар задержаны в Батуми с крупной партией наркотиков Грузия 26 апреля 21:20
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом достигло 22 856 человек Европа 26 апреля 21:06
В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса Европа 26 апреля 20:48
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 99 человек Турция 26 апреля 20:39
Сегодня в Баку приостановлено газоснабжение котельных Экономика 26 апреля 20:36
Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии США 26 апреля 20:32
Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа Спорт 26 апреля 20:14
Коронавирус выявили у норок на двух фермах в Нидерландах Европа 26 апреля 20:05
В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19 Европа 26 апреля 19:49
На Мальте впервые с начала распространения COVID-19 не выявили случаев заражения Европа 26 апреля 19:28
ОПЕК рассчитывает, что цена барреля нефти составит в середине года около $40 Энергетика 26 апреля 19:11
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 26.04.2020 Политика 26 апреля 19:00
Глава Минфина прогнозирует оживление экономики США летом или в начале осени США 26 апреля 18:59
Назван самый преданный одному клубу футболист Европы Спорт 26 апреля 18:43
Россия приостанавливает экспорт зерновых Россия 26 апреля 18:25
"Эвертон" оштрафует футболиста Кина на £100 тыс. за вечеринку во время карантина Спорт 26 апреля 18:13
В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19 Другие страны 26 апреля 17:55
Обнародована ситуация вокруг экспорта иранского газа Энергетика 26 апреля 17:43
Пентагон планирует в восемь раз увеличить тестирование военных на коронавирус США 26 апреля 17:42
Зеленский наградил спасателей за тушение пожаров в Чернобыльской зоне Другие страны 26 апреля 17:21
В Загатальском районе началась пересадка саженцев табака на поля (ФОТО) Экономика 26 апреля 17:17
Футболисты в Италии с 4 мая возобновят индивидуальные тренировки Спорт 26 апреля 17:03
Всеобщий любимец Эйюб Ягубов отмечает юбилей – друзья поздравляют! (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 26 апреля 17:00
В Азербайджане еще 50 тыс. безработным перечислены единовременные выплаты Общество 26 апреля 16:49
Я никогда Вас не забуду, Мастер! Памяти Рафига Алиева (ВИДЕО) Культура 26 апреля 16:37
Число инфицированных коронавирусом превысило в Африке 30 тыс. Другие страны 26 апреля 16:29
В Гонконге в третий раз за неделю не выявлено новых случаев коронавируса Другие страны 26 апреля 16:17
В Иране начнется строительство первой национальной тепловой электростанции Экономика 26 апреля 15:58
В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса Россия 26 апреля 15:56
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 26 апреля 15:38
Британские власти планируют помещать на карантин всех въезжающих в страну Европа 26 апреля 15:30
В Азербайджане выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59 человек — Оперативный штаб Общество 26 апреля 15:16
Посвящается работникам Бакинского морского порта и водителям (ВИДЕО) Интересное 26 апреля 14:55
"Азеригаз" о "подарочных 10 манатах" на смарт-карты Общество 26 апреля 14:48
Багдад и Вашингтон в июне обсудят график полного вывода американских сил из Ирака США 26 апреля 14:37
Правила для занятия очереди в «ASAN xidmət» - Видеоинструкция Общество 26 апреля 14:33
Меры предпринятые правительством Азербайджана направлены на поддержание уровня общественного благосостояния - политолог Политика 26 апреля 14:22
Раскрыто количество возобновивших работу предприятий в иранской провинции Симнан Экономика 26 апреля 14:10
Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 90 тысяч Общество 26 апреля 14:03
Число семей, получающих адресную социальную помощь, достигло 82 тысяч Общество 26 апреля 13:46
Завтра в Азербайджане до 25 градусов тепла Общество 26 апреля 13:40
Экс-агент ФБР арестован по обвинению в получению взятки от адвоката, который имеет связи с армянской организованной преступностью Другие страны 26 апреля 13:39
СМИ: внутри ОПЕК падение цен на нефть нанесет наибольший ущерб Нигерии, Анголе и Ираку Энергетика 26 апреля 13:36
Число умерших из-за коронавируса в России возросло до 747 Россия 26 апреля 13:04
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 288 человек Европа 26 апреля 13:01
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 485 Грузия 26 апреля 12:59
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза Европа 26 апреля 12:55
Таможенный пункт между Ираном и Пакистаном возобновил свою работу Экономика 26 апреля 12:43
Глава МИД Испании прогнозирует усиление соперничества между США и КНР в контексте пандемии В мире 26 апреля 12:25
Бахруз Гулиев: несмотря на смягчающие меры, наш народ должен строго соблюдать принятые правила Политика 26 апреля 12:02
Глава МИД ФРГ выступил против поспешного открытия границ для туристов в условиях пандемии Европа 26 апреля 11:51
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Россия 26 апреля 11:34
На Гавайях режим самоизоляции продлен до 31 мая США 26 апреля 11:18
Поставки лекарства от малярии в США выросли в 46 раз из-за коронавируса США 26 апреля 11:06
В Узбекистане выявлено 3 новых случая коронавируса Узбекистан 26 апреля 10:51
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 173 тыс. человек Россия 26 апреля 10:42
США перенаправят деньги для ВОЗ неправительственным организациям здравоохранения США 26 апреля 10:21
Три человека погибли в результате крушения самолета в США США 26 апреля 10:09
В Кыргызстане за сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 26 апреля 09:50
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 2652 Казахстан 26 апреля 09:31
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 26 апреля 09:30
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 26 апреля 09:15
В Белом доме опровергли слухи об отставке главы Минздрава США США 26 апреля 09:12
НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая Спорт 26 апреля 09:08
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 26 апреля 09:00
В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 2 тыс. Другие страны 26 апреля 08:56
Власти США одобрили семь тест-систем на антитела к коронавирусу США 26 апреля 08:45
Финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи Спорт 26 апреля 08:23
СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте Другие страны 26 апреля 08:12
Власти Ливана начнут перезапуск экономики с 27 апреля Арабские страны 26 апреля 07:49
Белый дом рассматривает возможность отставки главы минздрава США 26 апреля 07:28
В Грузии от коронавируса выздоровели 139 человек Грузия 26 апреля 07:08
Власти Аргентины продлили карантин до 10 мая Другие страны 26 апреля 06:51
Турция эвакуировала еще 1411 своих граждан из-за рубежа Турция 26 апреля 06:26
В Японии произошло землетрясение Другие страны 26 апреля 05:54
Трамп заявил, что не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу США 26 апреля 05:30
Все новости