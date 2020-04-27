На юго-западе Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник на юго-западе Южного острова Новой Зеландии. Об этом сообщила Национальный служба геофизических наблюдений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, подземный толчок был зарегистрирован на глубине 67 км в 10:52 по местному времени (00:52 GMT+4) в 40 км к северу от города Те-Анау, расположенного в горах юго-западного побережья Южного острова. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Неделей ранее служба геофизических наблюдений уже фиксировала землетрясение магнитудой 5,0 в этом же регионе. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.
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