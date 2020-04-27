Жителю Сингапура грозит до трех лет тюрьмы за слухи о пандемии

Гражданина Сингапура привлекут к уголовной ответственности за слухи о пандемии коронавируса, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник заявлении правоохранительных органов республики.

Представители органов правопорядка установили, что сорокалетний мужчина опубликовал несколько сообщений в Facebook 15 и 16 апреля. В частности, он утверждал, что "жителям следует незамедлительно запасаться продуктами, поскольку в ближайшие дни все рынки и супермаркеты сократят график работы до двух дней в неделю".

"Полиция незамедлительно будет принимать меры в отношении всех, кто распространяет фальшивую информацию", - указывается в сообщении. "Жители страны должны обращаться за информацией к официальным источникам, а также избегать передачи слухов и ложных сведений, что может вызвать страх и тревогу в обществе", - отметили в полиции, добавив, что за подобные правонарушения грозит лишение свободы сроком до трех лет и/или штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7 тыс.).

Число инфицированных в стране превышает 13,6 тыс., это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии. До 1 июня действует режим частичного карантина. Он подразумевает закрытие всех учреждений, которые не имеют социальной значимости и не являются основополагающими для поддержания стабильной жизнедеятельности государства. Занятия в школах и вузах переведены на дистанционную форму. Продолжают работать продовольственные магазины, аптеки. Кафе и рестораны продают еду только на вынос. Запрет на перемещение по городу введен не был, общественный транспорт и такси продолжают работать. Тем не менее правительство настоятельно рекомендовало жителям оставаться дома, выходить в магазин только по одному, находясь в общественных местах строго соблюдать социальную дистанцию, носить маски.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.