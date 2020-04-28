Мадуро назначил двоюродного брата Уго Чавеса руководителем нефтегазовой компании PDVSA
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил на должность руководителя государственной нефтегазовой компании PDVSA ("Petróleos de Venezuela") Асдрубала Чавеса, который является двоюродным братом покойного президента страны Уго Чавеса. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник в официальной газете Боливарианской Республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Назначить руководителем государственной нефтегазовой компании PDVSA и председателем ее совета директоров гражданина Асдрубаля Хосе Чавеса Хименеса", - сообщается в документе.
Также отмечается, что Мадуро назначил на должность министра нефтяной промышленности Венесуэлы Тарека эль-Айссами, с 2018 года занимавшего посты вице-президента по вопросам экономики и финансов и министра промышленности и национального производства.
PDVSA имеет порядка 50 дочерних компаний. Отделение PDVSA на территории США - Citgo (ей принадлежит три НПЗ, девять трубопроводов, 48 терминалов для хранения нефтепродуктов и сеть АЗС) подконтрольно оппозиционной венесуэльским властям Национальной ассамблее. Помимо этого, PDVSA располагает 15 офисами по всему миру. Штаб-квартира находится в Каракасе.
Согласно последнему опубликованному отчету компании за 2016 год, доходы от добычи нефти составляли $48 млн, чистая прибыль - $828 млн, капитал - $87 млрд.