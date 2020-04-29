Билл Гейтс удостоен японского ордена Восходящего солнца
Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс удостоен японского ордена Восходящего солнца первой степени. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в среду постановлении правительства Японии.
Всего в списке 117 иностранцев из 57 стран и регионов, а также более 4 тыс. японцев.
Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.
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