Премьер Японии намерен продлить режим ЧС из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за продление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-аз коронавируса, введенного сроком до 6 мая, еще на один месяц. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, Абэ сделал соответствующее заявление на встрече с генеральным секретарем правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.
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