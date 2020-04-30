В ЦАР более 50 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

Более 50 человек убиты в ходе столкновений между вооруженными группировками на севере Центральноафриканской Республики (ЦАР) в городе Нделе. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно приводит данные из местных СМИ, согласно которым уже похоронены 53 человека: 28 боевиков и 25 мирных жителей. Эпицентром боев стал городской центральный рынок.

Ранее агентство France Presse передало, что в столкновениях 29 апреля в Нделе гибли по меньшей мере 25 человек, включая 21 мирного жителя, и еще около 50 получили ранения.

В свою очередь, центральноафриканский информационный портал Korbo news сообщил, что в центре Нделе произошли ожесточенные столкновения между отрядами группировки Патриотическое объединение за возрождение ЦАР (RPRC) и боевиками Народного фронта возрождения ЦАР (FPRC). В результате силы RPRC сейчас контролируют центральные кварталы Нделе. По данным Korno news, отрядам RPRC и их союзникам оказывает поддержку правительство ЦАР. Правительственные войска также ведут борьбу с боевиками FPRC.