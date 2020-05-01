В Австралии мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ

Полицейские застрелили в пятницу неизвестного мужчину, напавшего с ножом на посетителей торгового центра в австралийском городе Порт-Хедленде в штате Западная Австралия. Об этом сообщил телеканал 9News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, неизвестный ранил ножом несколько людей. Все они госпитализированы.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.